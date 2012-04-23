Алла Пугачева и Лолита занялись благотворительностью

23 апреля 2012, 10:00

 

Певица Лолита решила помочь своему подопечному. Один из участников популярного музыкального шоу «Фактор А», Василий Селезнев, наставницей которого является звезда, оказался в тяжелой ситуации – мама молодого исполнителя тяжело больна и прикована к постели.

Нелегкая судьба талантливого юноши не смогла оставить певицу равнодушной. Артистка решила воспользоваться возможностью обратиться за помощью к зрителям с большого экрана. - Дело в том, что мама Васи Селезнева не может ходить, - поделилась с Life Showbiz 48-летняя певица. - В доме, в котором он живет со своей семьей, нет воды и туалета. По-моему, не так трудно подвести канализацию и не усложнять жизнь людям!

 

Поддержала свою коллегу и Алла Пугачева. Примадонна намерена разобраться с безответственными чиновниками Одинцовского района, откуда родом участник, и готова лично решить проблему, которая мешает семье Василия комфортно жить.

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