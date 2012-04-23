Алексей Воробьев стал человеком года в Швеции!

В столице Швеции завершился ХIII Фестиваль Российского кино «КиноРюрик». Гран-при фестиваля получил нашумевший фильм «Самоубийцы», уже успевший собрать несколько фестивальных призов. В этом году, набрав одинаковое количество голосов зрителей, вместе с «Самоубийцами» Гран-при была отмечена военная драма «4 дня в мае» Ахима фон Борриса.

Представлявший картину «Самоубийцы» в Швеции исполнитель главной роли Алексей Воробьев получил премию «Человек года». Эту престижную награду молодому актеру и певцу вручил лауреат премии, экс-министр культуры Швеции Лейф Пагроцки (Leif Pagrotsky). «Для меня символично получить свою первую международную награду здесь, в городе, в котором было положено начало моей международной карьере», – поделился своими эмоциями Алексей – «именно здесь, в Стокгольме, я встретился, а потом и подписал контракт со своим продюсером RedOne. И я очень благодарен шведским зрителям за то, что они выбрали нашу картину».

Такого количества звезд «КиноРюрик» не собирал никогда. Известный музыкальный продюсер и международный менеджер Воробьева Петер Свартлинг (Peter Swartling), также получивший премию «Человек года» со шведской стороны, и звезда Swedish Idol – певица Сибель (Sibel) остались в восторге от фильма, как и многие другие гости фестиваля. Солист культовой группы Vacuum Матиас Линдблом (Mattias Lindblom) поделился впечатлениями в своем блоге, написав: «Должен сказать, что у меня был потрясающий вечер. Вчера мой друг Алексей Воробьев пригласил меня на закрытие кинофестиваля русских фильмов в Стокгольме. Не знал, что у нас такой есть, теперь знаю, и это было очень весело, а фильм оказался очень крутым!».