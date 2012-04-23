Певица Шер шокировала прической

Певица затмила свою дочь, вернее, уже сына, появившись на церемони вручения премий GLAAD Media Awards с прической афро невероятных размеров. Сразу два приза за достижения в области пропаганды и борьбы за права сексуальных меньшинств получил новоявленные сын артистки Чез Боно, но все внимание в итоге было приковано к самой Шер, которая для важного мероприятия выбрала весьма эпатажный образ.

Напомним, дочь звезды с самой юности осознала, что у нее нетрадиционная ориентация и после долгих лет борьбы за права лесбиянок Честити Боно сменила пол и стала Чезом Боном. Смена пола не помешала бывшей девушке оставаться все такой же активной в общественном плане. Например, она стала первым транссексуалом, который принял участие в американском варианте "Танцев со звездами".