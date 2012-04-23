Басков любит дарить бриллианты и сумки

Певец Николай Басков, известный своим неравнодушием к прекрасной половине человечества вообще, оказывается, очень внимательный и к женщинам-коллегам в частности. С Валерией исполнитель договорился, что на каждое 8 Марта и день рождения презентует ей сумки. На 44-летие певице Николай подарил Escada. – Какую бы ты сумку не купил, женщина всегда потом подберет под нее наряд, – признался в своей логике Басков в «Світському житті».

Певец не очень ориентируется в модных цветах и трендах, зато в курсе, каких дизайнеров предпочитают барышни: – Все мечтают о сумке Birkin. Хотя я не знаю, что в ней может быть интересного, кроме цены (средняя стоимость составляет $27 000. – Прим. segodnya.ua). Но мне в последнее время кажется, что для женщины главное – внимание…

Что касается традиции преподнесения подарков Пугачевой, то с ней связано диковинное для исполнителя происшествие:

– Однажды давно-давно я поручил одному человеку сделать Алле Борисовне от моего имени сюрприз. Как потом оказалось, это была машинка для чистки бриллиантов. А незадолго до этого Ротару я подарил потрясающее колье. Алла Борисовна долго возмущалась, что Софии Михайловне я подарил драгоценности, а ей машину для их чистки. С тех пор я презентую Примадонне только украшения. В этом году преподнес чудесную брошь в виде розы, которая усеяна черными и белыми бриллиантами.

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