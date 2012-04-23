Скарлетт Йоханссон не против приехать в Украину к родственникам

У голливудской актрисы и белокурой сердцеедки, к которой первая леди США Мишель Обама ревнует супруга-президента, Скарлетт Йоханссон, оказывается, есть украинские корни. Об этом мировая знаменитость призналась в «Світському житті». – Мама давно хочет осуществить со мной путешествие в Киев. Постоянно говорит, что надо наведаться к родственникам.

Но пока намерения остаются только планами. К тому же девушка не скрывает, что способностями к славянским языкам она не блещет: – Как в российском, так и в украинском я немая. Не смогу порадовать ни единым словом. Хотя для последней роли московской шпионки даже специально занималась с учителем.

Актриса еще и поет, но про украинскую музыку тоже ничегошеньки не знает. Зато высказала предположение, что когда-нибудь, пребывая в Киеве, ее, возможно, посетит музыкальное вдохновение.

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