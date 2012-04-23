В США попрощались с "Доктором Хаусом"

Накануне вечером в клубе Сicada Хью Лори и его коллеги-актеры провели прощальную вечеринку и в преддверии финала "похоронили" одни из самых успешных проектов американского ТВ - телесериал "Доктор Хаус", шедший без малого восемь лет.

Заключительная серия под названием "Все умирают" выйдет в эфир 21 мая и в ней появятся многие актеры, уже оставившие проект - в частности Оливия Вайлд и Кэл Пенн.

В интервью журналистам Хью Лори признался, что последние серии "Хауса" стали для него весьма проблемным периодом. "Я не силен в расставаниях, как, впрочем, и в приветствиях, но, как мне кажется, неплох на промежуточных этапах работы. Очень грустно расставаться с командой, и я надеюсь, что последняя серия станет достойным финалом этого удивительного приключения", - заявил актер.

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