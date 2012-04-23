Наследник миллионов, сын ирландского картонного короля, Алекс Смарфит, запрещает своей русской подруге Виктории Боне, родившей ему пару месяцев назад ребенка, возвращаться на родину.

На днях гражданский супруг Виктории Бони Алекс Смарфит оставил ее в Ницце в фамильном особняке и прилетел в Москву для деловых переговоров. "Вика только что родила дочку Анджелину, и ей нечего делать в России, тем более вместе с ребенком, - рассказал Алекс ведущему программы "News Блок" на MTV Дмитрию Бакееву. – Сейчас мы с Викой уже обсуждаем появление сына. Оба очень хотим мальчика".

По словам друзей пары, Алекс переживает, что Вика не сможет удержаться по прилету в Россию от прежних привычек и продолжит бурную светскую жизнь. Сам же Смарфит уверяет, что после рождения дочки Боня сильно изменилась. Молодая мама все свободное время уделяет только ребенку. Сейчас они живут в Ницце, в особняке отца Алекса. Дедушка-мультимиллионер обожает внучку.