Мария Яремчук представит Украину на "Новой волне-2012"

В этом году выступать на престижном музыкальном конкурсе "Новая волна-2012" будет 18-летняя певица, дочь известно украинского артиста Назария Яремчука Мария Яремчук. Участница шоу "Голос країни-2" только что вернулась из Москвы, где стала победительницей отбора.

Конкурентами девушки были ее коллеги по шоу Александр Онофрийчук и Галина Безрук. Согласно решению жюри, еще одна звезда "Голоса страны" - Нилуфар Расулмухамедова - поедет на "Новую волну" от России.

"Я очень волновалась перед полуфиналом в Москве, и это естественно, ведь я выступала перед Игорем Крутым, Александром Ревзиным, Александром Румянцевым. У меня до сих пор мурашки по коже бегают! Победа на полуфинале "Новой Волны 2012" - не иначе, как подарок судьбы! Поэтому сейчас все свое время я буду тратить на подготовку к финалу конкурса. Мне надо подготовить яркий репертуар, который будет соответствовать настроению зала и моему состоянию души!" - рассказала Мария Яремчук. Напомним, конкурс "Новая волна-2012" состоится 24-29 июля в Юрмале. Главный приз - 50 тысяч евро. За второе и третье место участники получают по 20 тысяч евро.