Наташа Корлева страдает эксгибиционизмом ?!

Стиль певици известный дизайнер и художник Карен Харт охарактеризовала, как "фрик в чистом виде" – обилие стразов, дикие сочетания цветов, странные детали костюма, немыслимые аксессуары – все это признак отказа от социальных стереотипов и и одержимость демонстративным поведением.



"У этой дамы (Наташи Королевой) явно прослеживается любовь к телесному цвету – психологи бы сказали, что она любит прилюдно оголяться", – отметила Харт.



Как известно, оголяться любят эксгибиционисты, люди, страдающие одной из форм отклоняющегося сексуального поведения, и стремящиеся обнажаться к месту и не к месту. Эксгибиционисты любят также демонстрировать и своего обнаженного партнера. Как тут не вспомнить трогательные клипы с Тарзаном?