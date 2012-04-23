Маше Распутиной определила образ Пугачева!

Эпатажную певицу Машу Распутину на самом деле зовут Алла Агеева, но она решила, что еще одной Аллы в шоу-бизнесе быть не может, и взяла себе псевдоним.

А вот на сцене певица старается быть ближе к Алле Борисовне, вовсю используя один из ее образов – популярной мадам Брошкиной. Вот откуда у Маши Распутиной манеры "королевы" привокзального кафе, панибратство с публикой, "физиологичность" текстов. Ну и, конечно, к заимствованному образу хорошо подошли костюмы, которые лишь едва прикрывают силиконовые прелести Распутиной.