У Александра Домогарова новый роман

На этот раз рядом с актером заметили фигуристку Елену Бережную.

Елена Бережная призналась, что когда впервые увидела Александра Домогарова в фильме Огнем и мечом, тот час же влюбилась. А после, когда на одном из мероприятий он осыпал ее комплиментами, – вовсе растаяла. Но на тот момент у Домогарова был роман с актрисой Натальей Громушкиной. Да и Елена не была свободна, – ее отношения с партнером по фигурному катанию Антоном Сихарулидзе переживали самое лучшее время. Тем не менее, эту встречу оба актера так и не смогли забыть.

В последнее время Александра и Елену все чаще видят вместе. Даже в Пасхальную ночь пару заметили в церкви. Зная любвеобильность актера, будущее их отношений пока под вопросом. Но влюбленная Елена, спустя пять лет, дождалась своего часа и не упустит возможности стать для Домогарова "той единственной".