Орбакайте обидела Малахова?!

Певица сегодня обидела Андрея Малахова едким замечанием о качестве его работы. Телеведущий, который давно совмещает работу в эфире с выпуском журнала о звездах StarHit, оскорбился, и выпад Орбакайте назвал "бредом".

"Да уж, ни одной правдивой статьи за последнее время от Стархит! Ни о ком из нашей семьи!!" - возмутилась Кристина. "У них в качественно худшую сторону испортился формат(" - добавила свои пять копеек Анастасия Калманович, и тут уже сам Андрей не смог молчать. "Если испортился формат так надо и писать- а текст про неправду когда каждая статья согласовывается бред", - написал Малахов в своем Твиттере.

Калманович, видимо, решила не ссориться с Андреем и ответила: "Андрюша, прошу заметить, я написала про формат. С нами, ты же сам знаешь, согласовывается все до запятой!" А вот Кристина Орбакайте, похоже, на мировую идти не готова и брать свои слова обратно не собирается. Интересно, чем же издание Малахова так задело певицу?