Слава из "неАнгелов" собралась под венец

Звездные супруги Яна Рудковская и Евгений Плющенко поделились с журналом HELLO! своими семейными секретами и личными фото с отдыха на Сейшелах.

Рыжая Слава из группы НеАнгелы выходит замуж. Избранник певицы – киевский бизнесмен. Слава (настоящее имя Ольга Кузнецова), больше известна как "рыженькая из НеАнгелов", после полугода отношений, решилась принять предложение руки и сердца от своего избранника, сообщает ТСН. Им стал киевский бизнесмен, отношения с которым у певицы начинались с дружбы.

38-летнего жениха Слава называет Жека и говорит, что он похож на Алексея Кортнева. Более 27-летняя певица не рассказывает о нем ничего – боится сглазить. Известно только, что живет пара порознь. Избранник певицы сделал ей предложение в День всех влюбленных – 14 февраля, а свадьбу будут гулять летом. Тем не менее, традиционную церемонию пара не хочет. "Наверное, я очень странная невеста, – комментирует Слава. – Я не хочу вот этих пачек, я не хочу каких-то перьев, фату – гвоздем прибила, и пошла..."

Отметим, что под венец одесскую невесту поведет не папа, так как он моряк и будет в отъезде. Его роль выполнит черненькая коллега Вика, которая также будет свидетельницей Славы на свадьбе