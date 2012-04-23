Диана Арбенина уходит из "Голоса країни"

Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила о своем уходе из проекта «Голос країни». Таким образом, третий и четвертый сезоны, если они вообще будут, состоятся уже без ее участия.

«Это все без меня» - подчеркнула Арбенина. По словам певицы, согласие на участие во втором сезоне вокального проекта она дала согласие потому, что поняла: она может дать свой опыт и силу. Также Диана напомнила украинским СМИ, что она сама растит своих двоих детей, что дается ей не так уж и легко. Напомним, в первом сезоне телепроекта «Голос країни» победу одержал подопечный Арбениной – Иван Ганзера. Кроме того, пятилетний контракт с компанией Universl Music подписала еще одна участница шоу и воспитанница Дианы Наталья Гордиенко. Сама Диана не раз признавалась, что благодаря проекту Украина стала ее любовью.