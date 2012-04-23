Наталья Могилевская показала нового друга

У певица появился четвероногий друг по имени Филимон. Фото, где Наталья играет с новым другом в офисе, она выложила на своей страничке в в фейсбуке. «Вечер, суббота - я все еще работаю( Знакомьтесь - это мой друг Филимон))», - подписала снимок Наталья.

Работа в субботу, хоть и в приятной во всех отношениях компании - повод для сочувствия. Но у певицы есть шанс в ближайшее время отдохнуть по-настоящему.

Впрочем, скоро певица, судя по всему, все-таки отдохнет. Ведь своим поклонникам она также призналась: «Лицо у меня ооочень уставшее. Мне пора на отдых. 29го лечу!!!».