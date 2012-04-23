Имя победительницы шоу "Холостяк 2" уже известно

Все тайное рано или поздно становится явным. Оказалось, что имя победительницы проекта "Холостяк-2" уже давно известно.

Во всяком случае об этом упорно говорят слухи, которыми окутан этот проект буквально с самого первого эфира на украинском телевидении. К примеру, буквально несколько минут назад стало известно, что сегодня розу не получат сразу две участницы. По слухам, проект покинет одесситка Марина и «помощник депутата» Даша. Обе девушки поедут домой, так и не побывав в Шри-Ланке.

Тайну эфира раскрыла участница Дарья Хавроненко, которая в своей социальной сети откровенно рассказала о своем уходе из шоу. По слухам, в следующий четверг розу не получит «Литвинова» Виктория, а затем Френсис попрощается с одной из самых скандальных участниц проекта, киевлянкой Юлией. Победительницей шоу станет Елена Ряснова.