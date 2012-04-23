Певец Араша стал отцом близнецов!

Шведский певец Араш (Arash) стал отцом накануне своего дня рождения. Жена исполнителя хитов "Pure Love" и "Broken Angel" Араша родила мальчика и девочку. По счастливому стечению обстоятельств, двойняшки родились накануне дня рождения певца, 22 апреля.

Араш и Беназ Лабаф поженились 28 марта 2011 года на берегу Персидского залива в Дубай. Ранее в интервью певец говорил, что не женится раньше 40 лет, но встретив Беназ осознал, что нет смысла ждать и пришло время для создания семьи. Сегодня 23 апреля Арашу исполнилось 35 лет и прошлой ночью он стал счастливым отцом двоих детей.

Араш отвез свою жену в одну из клиник города Мальмо, что в Швеции, прошлой ночью, когда у нее начались схватки. Хотя сама Беназ думала, что это ложная тревога, ведь срок родов приходился на 15 мая. Двойняшки родились абсолютно здоровыми и чувствуют себя прекрасно. Девочка весит 1,9 кг, а ее брат - 2,4 кг. Пара уже придумала новорожденным имена: Доня (Donya) и Дариан (Darian)."Супруга сделала мне лучший подарок в жизни, - говорит Араш. - Я стал отцом двоих прекрасных детей. Сложно передать словами чувства, которые меня сейчас переполняют".