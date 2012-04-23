Родители Джессики Биль не могут простить Тимберлейка

Джастин Тимберлейк и Джессика Биль готовятся к свадьбе. Но у Джастина есть еще одна важная забота: певец всеми способами пытается добиться расположения родителей будущей супруги.

"Джастин уже перепробовал всё, – рассказал друг Тимберлейка. – Подарки, поездки на природу с её родителями, посещал все важные семейные праздники, даже дал работу брату Джессики. Он делает всё это, чтобы завоевать их расположение. Но ничего не выходит. Джессика умоляет Джастина сохранять терпение и не перестаёт уверять его, что она его любит и верит в него".

Причину немилости к будущему зятю понять не сложно. Все четыре года, пока Джастин испытывал на прочность терпение возлюбленной, ее родители были с ней рядом. Боль, которую он причинял Джессике, заводя интрижки то с Милой Кунис, то с Оливией Уайлд, ее мама и папа переживали с дочкой.