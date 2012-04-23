Канделаки уличила знаменитостей по безграмотным сообщениям в "Твиттере"

Свой рейтинг телеведущая Тина Канделаки составляла на основе личных сообщений отечественных звезд на их страничках в "Твиттере".

Самой безграмотной знаменитостью стала экс-подруга грузинской умницы и красавицы телеведущая Ксения Собчак. Второе место Канделаки отдала скандалисту-актеру Никите Джигурде. На третьем месте рейтинга оказался победитель "Евровидения" Дима Билан. Евгений Плющенко занял в этом списке "почетное" четвертой место. А замкнул пятерку безграмотных звезд, конечно же, поп-король Филипп Киркоров.

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