Вячеслава Манучарова преследует беременная поклонница?!

Вячеслав Манучаров скоро во второй раз станет отцом. 17-летняя Женя Зуева из Краснодара - в прошлом поклонница таланта обаятельного актера - утверждает, что беременна от него.

Теперь от былой любви к звезде пародий не осталось и следа. Сообщая Вячеславу о радостном событии, девушка никак не ожидала, что 30-летний артист попросту откажется от ребенка. - Я не знаю, кто эта девушка и что ей нужно от меня! Никакого ребенка я ей не делал, - возмущается Вячеслав Манучаров.

Сама Женя утверждает, что на протяжении двух лет они периодически встречались со Славой во время его гастролей в Краснодаре. Более того, она даже несколько раз приезжала к нему в столицу и жила в его квартире. А теперь, узнав о ее беременности, актер пытается скрыть этот факт и всячески открещивается от нее и будущего малыша.