Дженнифер Энистон спешит выйти замуж!

Знаменитая киноактриса Дженнифер Энистон, известная также как бывшая жена не менее популярного актера Брэда Питта, решила вновь выйти замуж. Ее избранником стал актер и сценарист Джастин Теру, с которым она познакомилась во время съемок фильма "Страсть к перемене мест". Звездная пара планирует сочетаться браком в июле этого года. Торжественное событие состоится в шикарном отеле Elounda Beach Hotel, расположенном на острове Крит - родине отца Дженнифер.

В 2005 году Энистон развелась с Брэдом Питтом, несколько лет боролась с депрессией, а также была вынуждена выдерживать давление "желтой прессы", активно обсуждавшей подробности развода голливудских звезд, а затем новый роман Питта с Анжелиной Джоли.

Слухи о грядущей свадьбе Энистон, которой долгие годы после развода не везло в личной жизни, в прессе муссируются с начала этого года. Что же касается бывшего супруга Энистона Брэда Питта и его предстоящей свадьбы с Анжелиной Джоли, то актрису это абсолютно не беспокоит. Британский таблоид The Sun цитирует комментарии одного из друзей Энистон, заявившего: "Дженнифер рада за Брэда и Анжелину, но любит Джастина и счастлива, что все сложилось именно таким образом".

Напомним, в декабре Дженнифер Энистон была объявлена популярным журналом Men's Health "самой сексуальной женщиной всех времен", возглавив соответствующий TOP-100