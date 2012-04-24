Виктории Бони трудно похудеть

Молодая мама не зря почти не показывает своих новых фотографий в блоге. Беременность и роды для Вики не прошли бесследно, и сейчас она жалуется подругам на лишний вес, который не торопится сходить.

Причины оставаться "в теле" у Бони веские. Она кормит свою дочку Анджелину грудью, поэтому и ожидать чудес от природы не приходится, ведь кормящим мамам противопоказаны строгие диеты.

Сейчас, выбирая одежду, Вике приходится переходить уже на размер L, и красивые вещи на такие "немодные" формы подобрать сложнее. "Сегодня холили с подружкой на шопппинг:) Я думала, мне с моей попкой J.Lo придется все лето ходить в Zara но нет, нашла платье McQueen супер, - похвасталась Боня. - А еще много красивой обуви Dior. Настроение сразу летнее:) Я уже не стройняшка!!:) Так это подруга мне душу приехала тут затравила:) вся худая приехала:) Зато обувь можно в любое время покупать;)"