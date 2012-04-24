Кэти Перри показала нового бойфренда

Кэти Перри не долго приходила в себя после развода с Расселлом Брэндом. Недавно певицу заметили с новым бойфрендом. Судя по их поведению, у Кети все хорошо.

Похоже, Кэти Перри совершенно оправилась от развода с Расселлом Брэндом. Так, на фестивале Coachella, гости не только смогли впервые увидеть фиолетовые волосы певицы, а и наблюдать ее безграничное счастье и страстные поцелуи с новым бойфрендом. Новым избранником Кэти стал гитарист группы Florence and The Machine Роберт Акройд.

Пара не стеснялась внимания публики: они обнимались, целовались и держались за руки, а Кэти выглядела абсолютно счастливо и непринужденно. Многим звездом есть чему поучиться у Перри, ведь развод с Расселлом Брэндом был не только болезненным, а и вынудил Кэти выплатить 35 миллионов долларов бывшему мужу.