Обнаженную Мадонну продадут на аукционе

Снимок принадлежит объективу Стивена Майзела и датируется 1990 годом. В тот период Мадонна была особенно агрессивно-сексуальна, поэтому легко согласилась позировать в подобном образе.

Теперь же этот снимок, уже ставший легендарным, будет продан 8 мая на аукционе в Нью-Йорке. Стартовая цена фото – 5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 8 тысяч долларов).

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К слову, напомним, сама Мадонна не так давно заявила, что не курит и совсем не одобряет этой пагубной привычки. Такое заявление певица сделала в ответ на то, что папарацци застукали ее 15-летнюю дочь с сигаретой прямо в центре города, где курить запрещено. Судя же по этому снимку и по образу жизни Мадонны, с трудом верится, что она действительно не курит.