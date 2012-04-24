Беременная модель Алессандра Амброссио оголилась

Топ-модель и ключевой "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио сейчас находится на восьмом месяце беременности. Недавно красавица снялась в фотосессии для испанского женского журнала Yo Dona и для бренда VIVARA, где она предстала полностью обнаженной.

Модель не только до сих пор работает, но и активно отдыхает - звезда с удовольствием позирует перед фотокамерами как в дорогом костюме, так и в сексапильном бикини.

Отметим, что для 31-летней Амбросио это уже вторая беременность. Топ-модель вместе с мужем воспитывает трехлетнюю дочь. На этот раз у супругов должен родиться мальчик.