Елену Ваенгу "достали" журналисты

Елена Ваенга, всячески избегает каких-либо разговоров и обсуждений своего интересного положения. Но настойчивость прессы довела певицу до нецензурной брани.

Елена Ваенга готовится стать мамой и крайне бережно хранит тайность своего положения. Тем не менее, журналисты всячески пытаются получить комментарий у певицы или, хотя бы, официальное подтверждение ее беременности. Ее бывший муж Иван Матвиенко, которого молва уже записала в отцы ребенка, также наотрез отказывается отвечать на вопросы прессы – эту тему Елена запретила обсуждать до осени.

Единственный, кто хоть как-то внес ясность в ситуацию, – директор Елены Руслан Сулимовский. Он заявил, что вскоре Ваенга отправит музыкантов в трехмесячный отпуск, в связи с последними событиями в своей личной жизни. Похоже, это было последней каплей в терпении Елены, и она разоткровенничалась на своем официальном сайте. "Никогда не желала зла людям... Но тут все... Заело... – пишет Елена. – Желаю всем, кто принес зло моей семье: пусть все вернется во сто крат в ваши дома. За все зло... За ложь и клевету. Это я про журналистов. Сейчас позвонила женщина и сказала: свали со сцены и мы перестанем тебя травить в прессе. Ого! Круто! Впечатление, что им всем платят за травлю. Ходят под гостиницей, лезут в дом к моей 86-летней бабушке, звонят маме, папе, сестре, друзьям, всем музыкантам... За "бабло" мать продадут. Я пела, пою и буду петь. Я делаю свое дело честно. Ох, кому же я так мешаю... Я вот тут подумала... Кто-то строит, кто-то голы забивает, кто-то пишет картины, кто-то людей возит, шьет, готовит... А кто-то зарабатывает на "трусах". Спаси меня, Господь, чтоб мой ребенок стал таким дерьмом. Хотя, у меня, наверно, не будет. Открыто заявляю... Меня, человека годами не ругающегося матом, вчера довели до белого каления! А этой твари только этого и надо было! Матом ругаться плохо, но всякому терпению приходит конец!"

Поклонники певицы тот же час принялись комментировать и простить своего кумира "не желать зла, ведь все возвращается в сто крат", но Елена очень близко к сердцу приняла внимание к своей персоне и чуть позже добавила: "Искренне желаю зла и бед двум журналисткам. Не думала, что доживу до тех времен , что буду желать зла врагам своим. Это какой же надо быть "женщиной", чтобы зарабатывать деньги на фотографиях живота другой женщины. Твари".