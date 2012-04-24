Дженнифер Лопес удивила нарядом

Певица всегда славилась своими формами и умением одевать эти формы в шикарные наряда, но в этот раз Джей Ло явно промахнулась со столь откровенным платьем, которое добавляет ей лишние сантиметры на бедрах и талии.

Серебристое бандажное платье с треугольными разрезами на талии от Hervé Léger, которое Лопес выбрала для съемок программы American Idol в Лос-Анджелесе безспорно шикарно…на манекене в витрине бутика, но на выдающихся формах Дженнифер Лопес.

Да, пресс у Джей Ло действительно прекрасный, с кубиками, но платье так сильно впилось в кожу певицы, что сложилось впечатление, как будто у нее свисает жир на боках. Также платье просто впилось в бедра Лопес, и целлюлит стал еще более заметен. А из-за треугольных разрезов на талии попа певицы визуально стала еще шире, и при ее невысоком росте (164 см) фигура просто напросто «расплылась».