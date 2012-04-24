Рената Литвинова иногда общается с мертвыми

Эпатажная актриса Рената Литвинова призналась, что иногда общается с мертвыми, которые сами к ней приходят. «Мне часто снятся те, кого уже нет в живых. Они предупреждают меня об опасности. Советуют, чего надо остерегаться, что сделать, чтобы помочь моим друзьям и близким», - призналась Литвинова.

Кроме общения с мертвыми Литвинова любит и пахнуть «прошлым»: «Один знакомый мне как-то сказал: «Когда ты пользуешься «Красной Москвой», от тебя пахнет всеми знакомыми мертвыми женщинами», - говорит манерная актриса.