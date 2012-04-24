Людмила Гурченко помогла Кристине Орбакайте избавиться от комплексов

Много лет назад Людмила Гурченко помогла Кристине Орбакайте избавиться от детских комплексов. В то время Кристина Орбакайте ужасно комплексовала из-за своей внешности. Свой профиль Кристина буквально ненавидела.

Однажды Людмила Марковна сказала Кристине: «Что ты мучаешься? Да ты этим носом все себе пробила». Подумав над словами Гурченко, Кристине действительно стало легче.

Аллу Пугачеву же наоборот задела реакция дочери: «Когда я говорила, ты не слушала. Как Гурченко, так сразу. А, может, это я ее подучила, что тебе сказать» - говорила Примадонна Кристине. Правда Аллу Пугачева говорила это совершенно без зла, скорее даже в шутку.