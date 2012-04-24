Шинейд О'Коннор бросает музыку

Планы ирландской певицы Шинейд О'Коннор представить свой новый альбом на гастрольном туре в 2012 году провалились. Певица, которая в январе нынешнего года угодила в психиатрическую клинику после двух попыток самоубийства, заявила о том, что покидает мир музыки из-за психического расстройства. Эту нерадостную новость, Шинейд сообщила поклонникам на своем официальном сайте."С большим сожалением сообщаю Вам, что я отменила все туры до конца года, потому что я больна, у меня биполярное расстройство", - написала певица. Врачи посоветовали певице побольше отдыхать, пока она полностью не восстановится. Чтобы ее состояние не ухудшилось, Шинейд решила покинуть музыкальную сцену на неопределенный срок.