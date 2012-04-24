Мег Райан сильно постарела

Голливудская актриса Мег Райан впервые за долгое время вышла в свет. 50-летняя кинозвезда посетила благотворительный вечер Equality Now 20th Anniversary Fundraiser в Нью-Йорке. К большому сожалению всех присутствующих, знаменитая актриса выглядела постаревшей и уставшей – по словам источников, Мег, которую привыкли видеть жизнерадостной и улыбающейся, старалась уйти от разговоров с коллегами и пряталась от фотокорреспондентов. Что послужило причиной такой замкнутости неизвестно.

Напомним, что разведенная актриса в настоящее время встречается с американским рок-музыкантом Джоном Мелленкампом. По слухам, он уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца – об этом также свидетельствует колечко на безымянном пальце звезды.