Киркоров назвал священника "комиком", а тот обозвал его "....ом"

Певец Филипп Киркоров заявил, что эстрада потеряла очень хорошего комика в лице диакона Андрея Кураева. "Я уже ко всему привык - к тому, что любой мой шаг, любое движение вызывает нездоровый ажиотаж у ряда представителей шоу-бизнеса. Но когда откровенным пиаром занялись священнослужители - это для меня было откровением и полной неожиданностью", - сказал Киркоров, комментируя недавний скандал со своим участием. При этом певец высказал предположение, что такое внимание к его истории необходимо, чтобы отвлечь внимание от "других проблем, которых у Церкви на сегодняшний день хватает".

С реакцией на страницах своего блога не замешкался и Кураев: "Киркоров назвал меня комиком. И не боится этот фиктивный муж Пугачевой, что я в рифму могу назвать его ...ом".