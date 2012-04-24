Алена Водонаева готовится к концу света

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", а ныне телеведущая Алена Водонаева приняла участие в фотоиллюстрации конца света, который, по известному предсказанию древнего племени Майя, состоится 21 декабря 2012 года

29-летняя Алена Водонаева после недавнего возвращения с Барбадоса посетила презентацию провокационного фотопроекта "МАЙЯ" от скандального итальянского продюсера Микеле Чеппи. Отметим, что телеведущая, несмотря на недавние слухи о том, что она ушла от мужа к бизнесмену Арсению Шарову, была на мероприятии в гордом одиночестве и на темы, связанные с семьей, не разговаривала. Мотивом данного фотопроекта послужило предсказание древнего племени Майя о конце света, который должен наступить 21.12.2012. "Я не верю в крушение мира. По-моему, под апокалипсисом подразумевается не конец света, а перерождение без страданий. Просто все материальное должно исчезнуть, чтобы обратить человека к духовному", - говорит продюсер и автор проекта Микеле Чеппи.