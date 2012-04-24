Холостяк Френсис признался, что нашел свою девушку в Украине

Главный герой шоу "Холостяк-2" Френсис Метью признался DELFI Showbiz, что встретил "невероятную девушку".

33-летний принц сейчас живет в Киеве. Правда, общаться с девушками из шоу "Холостяк-2" не может, пока в эфир не выйдет последний эпизод. Для Френсиса это прекрасная возможность, чтобы отдохнуть, поразмышлять об отношениях, своем будущем и еще лучше разобраться в чувствах.

Френсис Метью с восхищением вспоминает время, проведенное на шоу "Холостяк-2", и говорит, что благодаря ему нашел прекрасную девушку.