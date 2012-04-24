Сара Джессика Паркер образцовая мать

Актриса сама отводит 2-летних двойняшек Табиту и Марион в садик (каждый день Сара старается подбирать им новые наряды), забирает из школы 9-летнего сына Джеймса и устраивает детям различные праздники. Так, 23 апреля папарацци сфотографировали Сару Джессику вместе с малышками Табитой и Марион в одном из парков Нью-Йорка. Паркер выглядела как самая обыкновенная женщина на прогулке с детьми: на ней были надеты спортивные бриджи, серая кофта с длинными рукавами, популярные в США кеды Converse и неизменные черные очки. В beauty-кругах поговаривают, что Сара прячет глаза за темными стеклами из-за того, что на солнце они сильно слезятся.

Паркер покачала дочек на качелях, а затем решила устроить перерыв на мороженое. Себе Сара купила фруктовый лед красного цвета, а Табите и Марион - ярко-зеленого. Троица съела лакомство на лавочке в парке. Причем, Марион, расправившись со своим мороженым, принялась за мамино. "Марион и Табита совсем разные. Марион очень любознательна, и она всегда реагирует на то, что я делаю. Она постоянно проверяет, рядом ли я. А Табита, кажется, из королевской семьи... Она не дает, она получает", - рассказала Сара Джессика Паркер в интервью журналу Parade.