Мелу Гибсону предложили роль в фильме Роберта Родригеса "Мачете убивает"

Информация о том, что Родригес заинтересован в сотрудничестве с Гибсоном, появилась в прессе около недели назад. Теперь стало известно, что с актером ведутся официальные переговоры. Съемки фильма будут осуществляться летом 2012 года.

"Мачете убивает" - сиквел к фильму "Мачете", вышедшему в прокат в 2010 году. Оригинальная лента собрала в прокате более 44 миллионов долларов США при бюджете в 10,5 миллиона долларов. Предполагается, что на съемки продолжения будет потрачена большая сумма - от 12 до 15 миллионов долларов.

Одним из продюсеров "Мачете убивает" является российский кинематографист Александр Роднянский. Он же примет участие в работе над запланированным вторым сиквелом - "Мачете убивает вновь". Главную роль во всех трех фильмах серии исполнит Дєнни Трехо.

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