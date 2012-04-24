Дита фон Тиз при всех целовалась с другим

На втором уикенде музыкального фестиваля Coachella 39-летняя Дита фон Тиз страстно поцеловала мужчину, который вовсе не был ее бойфрендом, а втором уикенде музыкального фестиваля Coachella 39-летняя.

Дита фон Тиз страстно поцеловала мужчину, который вовсе не был ее бойфрендом Парень, оторого расцеловала фон Тиз не был ее бойфрендом, графом Луи-Мари де Кастельбажаком. Счастливец, которому 39-летняя Дита фон Тиз прилюдно подарила поцелуй, определенно не был графом Луи-Мари де Кастельбажаком. Новое сердечное увлечение звезды бурлеска — 25-летний фронтмен группы Hurts Тео Хатчкрафт. Музыкант, между прочим, — настоящий голливудский сердцеед. Среди его "трофеев" английская телеведущая Алекса Чанг и немецкая супермодель Шермин Шахривар. Но в то время, как свои прежние отношения Тео предпочитал если не скрывать, так хотя бы стараться держать вдали от прессы, то о своей страсти к Дите, которая старше его на 14 лет, Хатчкрафт готов рассказать всему миру. А если бы и не был готов, мир и сам бы узнал обо всем благодаря снимкам, которые папарацци сделали на втором уикенде фестиваля Coachella.