Российский архитектор отправил Галкина к психиатру

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь вызывает настоящее недоумение у одного из самых известных архитекторов России. Со вкусом у граждан сильная беда. Если у него такие вкусы и такие мечты, то, скорее всего, все очень плохо на Родине. Если человек, имеющий средства и хоть какой-то вкус, строит это в этой деревне, значит, наверное, надо обращаться к психиатру", - заявил Левон Айрапетов. Напомним, в замке Пугачевой и Галкина есть подземный ход, тайные комнаты и отдельное крыло для Примадонны.