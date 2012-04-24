Анжелика Варум показала стройные ножки

Анжелика Варум артистка вышла на сцену в наряде, от которого у зрителей буквально захватило дух.

Прибыв в московский «Олимпийский» в скромном черном плаще, через какой-то час Анжелика радикально преобразилась. Из гримерки Варум выпорхнула настоящей секс-дивой: расшитый бусинами топ телесного цвета, черные трусы с высокой талией в стиле ретро, колготки в сеточку.

Длинные ноги певицы подчеркивали замшевые ботфорты на высоких каблуках. Но эффект был неполным, пока Анжелика не повернулась к снимавшим ее камерам затылком, продемонстрировав полностью обнаженную спину.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14367705.html">Источник</a>