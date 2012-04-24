Через две недели после родов, певица Зара вышла на сцену

Большинство российских певиц и актрис предпочитают не засиживаться в декретном отпуске и приступают к работе уже спустя несколько месяцев после рождения малышей. Но Зара, похоже, переплюнула всех своих звездных коллег: артистка вышла на сцену спустя всего две недели после родов. Всего две недели назад, 9 апреля, Зара подарила своему супругу, начальнику управления фармации Департамента здравоохранения Москвы Сергею Иванову, второго сына. А в минувшие выходные певица уже вышла на сцену Кремлевского Дворца во время юбилейного концерта своего коллеги Трофима "Сорокопяточка".

Выглядит 28-летняя артистка просто шикарно: после родов Зара слегка поправилась, что, впрочем, ее совершенно не портит. Напротив, прежде худенькая певица стала гораздо интереснее и порадовала зрителей женственными формами. Впрочем, перерыв в декретном отпуске Зара сделала ненадолго. Оставив малыша дома с няней и родными, артистка приехала на концерт буквально на пару часов. А потом опять поспешила к сынишке. По словам певицы, окончательно вернуться к работе она собирается только летом.