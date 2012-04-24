Лилия Ребрик заметно округлилась

Во время последнего эфира шоу "Танцюють всі! Повернення героїв" беременная Лилия Ребрик продемонстрировала округлившиеся формы. "Самая танцевальная" ведущая Украины хорошеет с каждым прямым эфиром "Танцюють всі! Повернення героїв". Вряд ли найдется зритель, не согласный с тем, что Лилия Ребрик сияет от красоты и внутренней гармонии. Будущая мама действительно светится от счастья.

Правда, беременность добавила Лилии не только привлекательности, но и немного лишнего веса. Сейчас даже длинные платья свободного кроя не могут скрыть ее округлившуюся фигуру. Какой срок беременности у телеведущей, точно неизвестно. Однако, судя по размеру животика, родит Лилия Ребрик совсем скоро.