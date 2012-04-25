Таисии Повалий и ее мужа преследует фанатка

На концерте в Екатеринбурге, Таисия Повалий заметила яркую девушку в белой шубе, которая рыдала и пробежала порядка 400 метров за автомобилем звезды, пытаясь догнать Таисию. "Я понимала, что это что-то нервное, ненормальное", – признается певица.

После этого происшествия, девушка начала заваливать электронную почту Повалий письмами пикантного содержания. Блокировка ее адреса не дали положительного эффекта – сообщения начали приходить в скайп и смс. "Если бы она просто писала на электронную почту – Бог с тобой, пиши себе, – говорит Тая. – Можно удалить, не читая. А вот когда телефон звонит или вибрирует, или сообщения приходят через каждые две-три секунды – это раздражает".

Муж и продюсер Игорь Лихута попробовал вступиться за супругу, после чего и сам начал получать сообщения эротического характера. Через организаторов екатеринбургского концерта Повалий нашла девушку и даже обратилась к ее отцу. Но и это не помогло. Сейчас звёздная семья намерена обратиться в суд и добиться покоя.