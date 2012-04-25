Певицу Лолиту Милявскую через суд просят оплатить коммунальные платежи

Басманный суд Москвы рассмотрит иск товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Таганская площадь" о взыскании платы за коммунальные услуги с певицы Лолиты Милявской, сообщила агентству РАПСИ/rapsinews.ru пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.



"ТСЖ "Таганская площадь" в марте этого года обратилось в суд с иском о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Общая сумма искового заявления составляет более 400 тысяч рублей", - сказала пресс-секретарь.



Она добавила, что предварительное судебное заседание по гражданскому делу назначено на 25 апреля.