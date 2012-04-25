В начале мая новый альбом выпустит «Ляпис Трубецкой»

Белорусская группа «Ляпис Трубецкой» выпустит новый альбом 6 мая 2012 года. Об этом сообщается на сайте ThankYou.ru.



Запись будет называться «Рабкор». Изначально предполагалось, что группа выпустит ее только осенью 2012 года. Однако затем дата релиза была перенесена - с начала мая альбом будет доступен на ThankYou.ru в цифровом формате. Примечательно, что на официальном сайте группы информации о точной дате релиза альбома пока нет.



В настоящее время группа «Ляпис Трубецкой» дает концерты в рамках тура, получившего название «Не быць скотам». Полное расписание выступлений можно посмотреть здесь. На концертах музыканты исполняют в том числе и песни из альбома «Рабкор».



Группа «Ляпис Трубецкой» существует с 1990 года. Последний на сегодняшний день студийный альбом «Веселые картинки» коллектив выпустил в марте 2011 года. В марте 2012 года участники «Ляписа Трубецкого» удостоились трех премий «Чартова дюжина» - в том числе и в номинации «Группа года».