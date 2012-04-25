Брюс Уиллис на время переезжает в Будапешт

Съемки фильма «Крепкий орешек-5» с Брюсом Уиллисом и Юлией Снигирь пройдут в Будапеште.



Cъемки картины будут происходить в течение второй недели мая. В связи с этим, будут перекрыты некоторые части Будапешта, которому уже приходилось «быть Буэнос-Айресом», а теперь придется «стать Москвой» - сообщает «EUROMAG».



Как стало известно, звезда двух частей фильма «Обитаемый остров» и картины «Атомный Иван» Юлия Снигирь станет героиней пятой части боевика «Крепкий орешек». Девушка уже подписала контракт с кинокомпанией 20th Century Fox.



По сюжету, его герой Джон Макклейн отправится в Россию, чтобы выручить своего сына Джека, вместе с которым потом будет бороться против банды международных террористов. Юлия сыграет одну из участниц банды, красавицу по имени Ирина. Фильм выйдет в следующем году, сообщает Pretiside.