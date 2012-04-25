Эштон Катчер и Мила Кунис провели романтический уикенд

У Деми Мур появился новый повод для беспокойства. Ее бывший муж Эштон Катчер (Ashton Kutcher) недавно провел выходные с Милой Кунис (Mila Kunis).



34-летний Эштон Катчер и 28-летняя Мила Кунис сбежали ото всех на три дня на юг Санта-Барбары. Парочка ужинала суши, покупала фрукты и цветы и много времени провела вдвоем.



Очень похоже на романтический уикенд. Слухи о том, что Мила и Эштон встречаются, появляются не впервые. Однако на прошлой неделе официальный представитель актрисы заявил, что они просто друзья.



Тем временем, друзья Катчера рассказывают, что он, оказывается, когда-то давно был влюблен в Милу. «Он был влюблен в нее, когда они вместе работали. Он считал ее богиней, он постоянно говорил, как она красива. Но в то время она больше всего своего свободного времени проводила с Маколеем Калкиным» (Калкин и Кунис встречались 8 лет).



Сейчас сердце Милы не занято, и Эштон теперь свободен. Может, он решил, что сейчас подходящее время, чтобы попробовать завязать роман с девушкой, которая ему очень давно нравится? Но в то же время другие друзья актера уверяют, что Катчер относится к Кунис, как к младшей сестре, и не хочет сейчас заводить серьезные отношения.



Напомним, что Катчер расстался со своей супругой Деми Мур в ноябре 2011 года. По слухам, Деми до сих пор очень ревнует экс-супруга.