Юрий Шевчук заявил о запрете концертов ДДТ в регионах

Несколько концертов группы ДДТ в российских регионах были отменены под давлением местных властей. Об этом на сайте группы написал Юрий Шевчук.



В частности, он рассказал об отмене концертов в Кемерово и Юрге, где билеты "фактически, были распроданы". "В Тюмени для нас вообще зала не нашлось. В Омске какой-то местный министр тоже запретил концертным залам провести наше 'отчаянное шоу'", - говорится в сообщении.



Шевчук уточнил, что "все указания и распоряжения были даны изворотливыми чиновниками по телефонам, так, что даже в суд на них не подать", а также предположил, что "видимо, маловато 'патриотической эротики' в нашей новой программе".



Также на главной странице сайта ДДТ размещено изображение телевизора с картинкой из балета "Лебединое озеро" и бегущей строкой: "Дорогие товарищи! Концерты гр. ДДТ в Кемеровской области отменяются. ДДТ - это угроза для вашего сознания. Мы заботимся о вас. Спите спокойно! Феодалы Российской Федерации".



Юрий Шевчук не скрывает своего критического отношения к действующей власти. Он был активным участником митингов "За честные выборы" и даже выступил на одном из них - 4 февраля 2012 года на Болотной площади, исполнив песни "Ой, мороз, мороз" и "Родина".



Осенью 2011 года группа ДДТ выпустила новый альбом "Иначе", сопроводив его выход масштабным гастрольным туром. Открылось турне концертом в московском СК "Олимпийский". Помимо основной концертной программы в поддержку альбома "Иначе", музыканты в некоторых случаях исполняют более камерную программу "Сольник" по мотивам одноименной книги Шевчука.



Балет "Лебединое озеро" демонстрировался по телевидению во время "августовского путча" вечером 19 августа 1991 года, прерываясь только экстренными выпусками новостей. Вопреки сложившемуся мнению, показ балета не был напрямую связан с приходом к власти ГКЧП, а стоял в эфирной сетке заранее.