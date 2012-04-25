Солистке "Блестящих" разбили машину

Очаровательной блондинке Насте Осиповой из группы "Блестящие", похоже, не везет с автомобилями. Не прошло и месяца, как она меняла бампер своего MINI Cooper после ДТП, как снова придется обращаться в автосервис. Особенно обидно певице из-за того, что на этот раз ее любимая красная малютка пострадала спокойно стоя на стоянке возле дома. Повреждения Настя заметила не сразу, как обычно, села за руль и покатила на съемки. И только выйдя из машины около телецентра, обнаружила разбитый бампер!



"Я прямо расплакалась, когда это увидела! — призналась Осипова. — Дело в том, что всего месяц назад я уже меняла бампер — на светофоре сзади в меня въехала машина. Удар был несильный, но бампер пришлось менять. И снова та же проблема, было очень обидно! Но больше всего обида была на то, что машину мне повредили на стоянке у дома! Видимо, кто-то, выезжая из двора, задел мою маленькую машинку. Но как теперь найти вредителя? Человек даже не оставил номера своего телефона. Придется снова самой заниматься заменой бампера. В моем сервисе, наверное, уже мне дадут скидку на эту услугу!".