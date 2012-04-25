Джастин Бибер разбил камеру фотографа

Джастин Бибер прибыл в Лондон в аэропорт Хитроу, где его уже поджидала толпа фанаток. Некоторое время канадский певец фотографировался с поклонницами, а потом попытался сбежать, не заметив на своем пути мужчину. Звёздный мальчик выбил у живой преграды из рук камеру и все же скрылся от назойливых почитательниц.



Ажиотаж среди тех, кто пришел встретить любимого певца в аэропорту, был нешуточным: некоторые даже рыдали. Бибер старался спокойно фотографироваться с поклонницами, пока охрана сдерживала натиск тех, кто еще не дотронулся до 18-летней звезды, не сфотографировался с ним. В конечном итоге одинокий охранник не справился со «стихией», и Джастину пришлось бегом скрываться в безопасном месте. Тогда-то он и наткнулся на человека с фотоаппаратом.



Но Бибер, кажется, не заметил мужчину не только в аэропорту – похоже, он вообще не обратил внимания на инцидент. Наоборот, сразу, как добрался до компьютера, Джастин написал в своем Твиттере: «Ух ты! В лондонском аэропорту творилось настоящее сумасшествие. Но все это стоило пережить ради общения с моими белиберами». (Белиберы – преданные поклонники Джастина Бибера).