Скандал! Лара Фабиан запретила Бадоеву запускать фильм

Известый режисер Алан Бадоев в своем Твиттере начал сообщать шокирующие новости. Оказывается, между ним и Ларой Фабиан произошел разлад.

- Вот узнал о решении Лары Фабиан. Горько и печально, выпускать книжку вместо огромной работы, которая могла бы дать новый глоток - малодушие...не знаю, как фаны, но я от этого "ангельского" заявления просто в шоке! Видимо, не всегда творчество побеждает. я не знаю, как дать понять Дорогой Ларе Фабиан, что этот проект самый и ожидаемый ее фанами. И что не одна книга не заменит Живаго. В общем фильма не будет, так решила певица, автор и исполнительница главной роли...Так тому и быть. даже не понимаю ,почему я должен отвечать на тысячи вопросов, людей со всего мира?! Почему не будет ФИЛЬМА, который давно готов? только ее поклонники могут ее убедить в необходимости фильма, если она конечно к кому-то прислушивается, - такой текст мы читаем в Твиттере у режиссера Алана Бадоева, который длительный срок работал над фильмом «Мадумуазель Живаго».



Кстати, поговаривают, что такой ход может быть только для того, чтобы еще больше поднять интерес к фильму «Мадемуазель Живаго». Ну что же, надеемся, интерес к фильму будет еще больше!